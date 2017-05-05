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TSK: SON BİR HAFTADA 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK: SON BİR HAFTADA 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:10
Puan Ver : Tsk: Son Bir Haftada 78 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(5/10)6


Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği kaydedildi.



Bilgilendirmede, TSK tarafından yürütülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli bölgesini teröristlerden temizleyerek, bahar ile yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam ettiği vurgulandı.

 



 



kaynak:sabah








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