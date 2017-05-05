

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği kaydedildi.







Bilgilendirmede, TSK tarafından yürütülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli bölgesini teröristlerden temizleyerek, bahar ile yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam ettiği vurgulandı.











kaynak:sabah