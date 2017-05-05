TSK: SON BİR HAFTADA 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği kaydedildi.
Bilgilendirmede, TSK tarafından yürütülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli bölgesini teröristlerden temizleyerek, bahar ile yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam ettiği vurgulandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar