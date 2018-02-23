TSK, 'SİVİLLERİ VURUYORLAR' YALANINI YAYINLADIĞI VİDEO İLE ÇÜRÜTTÜ
Mehmetçik dün gece, Afrin'deki YPG'li teröristlere mühimmat taşıyan konvoyu vurmuş ve bu operasyonun görüntüleri TSK tarafından yayınlanmıştı.
Askeri kaynaklardan alınan alınan bilgiye göre, TSK'nın ateşinden önce, Afrin'e yaklaşan iki konvoy tespit edildi.
SİVİL KONVOYA MÜDAHALE EDİLMEDİ
Bunlardan birinde Afrin'in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen sivillerin bulunduğu tespit edilirken, diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK unsurları, sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmazken mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu vurdu.
Kaynaklar, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
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