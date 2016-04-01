

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "01 Nisan Mart 2016 tarihinde saat 08.30- 09.00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan Zap bölgesindeki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 4 hava aracı ile (F-16) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir" denildi.



METİNA'YA HAVA HAREKATI



Metina bölgesindeki terör unsurlarına yönelik harekata ilişkin ise "01 Nisan Mart 2016 tarihinde saat 10.15-11.00 saatleri arasında, yine anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki hedeflere (mühimmat deposu ve sığınaklar) 8 hava aracı ile (F-4 2020) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen 8 hedef tam isabetle imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.