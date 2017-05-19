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tsk sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

TSK SINIR ÖTESİ HAREKAT İÇİN OLASI SENARYOLARI HAZIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "Türkiye'ye saldırı olursa angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon hazırlığını tamamladı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:10
Puan Ver : Tsk Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı(7/10)6


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı.



Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı.



Sınır hattında, olası operasyonda birliklere lojistik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Mehmetçik için çadır ve konteynerler bölgeye gönderildi, olası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar bitirildi.



Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgelerin karşısında yer alan birliklerde alarm düzeyi artırıldı.



 



kaynak:sabah








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