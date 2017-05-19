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Tsk, Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı
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TSK, SINIR ÖTESİ HAREKAT İÇİN OLASI SENARYOLARI HAZIRLADI


TSK, SINIR ÖTESİ HAREKAT İÇİN OLASI SENARYOLARI HAZIRLADI
Tarih : 19 Mayıs 2017, 12:50
Puan Ver : Tsk, Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı(7/10)6


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen,  "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan  angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK olası bir saldırıya karşı  her türlü operasyon hazırlığını tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı olası  harekatlarına ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarındaki  hazırlıklarda da sona gelindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki  temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç  kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız." mesajı kapsamında, Türk Silahlı  Kuvvetleri olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon için hazırlığını yaptı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya  Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir  saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı.



Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası  harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da  hazırlıklar sona erdi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi  harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve  mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere  kaydırıldı.



 



kaynak:milliyet








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