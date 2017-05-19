

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon hazırlığını tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı olası harekatlarına ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarındaki hazırlıklarda da sona gelindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız." mesajı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon için hazırlığını yaptı.







Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı.







Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi.







Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı.







kaynak:milliyet