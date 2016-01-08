O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TSK: SİLOPİ'DE 58 PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI


TSK: SİLOPİ'DE 58 PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Tarih : 08 Ocak 2016, 14:21
Puan Ver : Tsk: Silopi'de 58 Pkk'lı Terörist Yakalandı(5/10)7


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sürdürülen terör operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktasında, vatandaşların arasına karışarak kaçmaya çalışan 58 PKK'lı terörist yakalandı.



Silopi'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e ulaştı. Cizre'de toplam 221, Diyarbakır Sur'da ise 68 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, Silopi'deki operasyonda 15 el payımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 7 av tüfeği, 112 av tüfeği fişeği, 2 bombaatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı maksadıyla hazırlanmış 4 tüp, 1 telsiz şarj cihazı, silah bakım malzemesi, 3 gaz maskesi, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 pusula, 1 dürbün, çok miktarda ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Silopi'de ayrıca, YDG-H gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir iş birlikçi yakalanarak gözaltına alındı.



Bu arada yakalanan bazı teröristlerin etek giyerek ve örtünerek kaçmaya çalıştığı öğrenildi.








Etiketler: Tsk  Silopi  De  58  Pkk    Terörist  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER