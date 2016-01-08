

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sürdürülen terör operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.







Buna göre, Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktasında, vatandaşların arasına karışarak kaçmaya çalışan 58 PKK'lı terörist yakalandı.







Silopi'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e ulaştı. Cizre'de toplam 221, Diyarbakır Sur'da ise 68 terörist etkisiz hale getirildi.







Öte yandan, Silopi'deki operasyonda 15 el payımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 7 av tüfeği, 112 av tüfeği fişeği, 2 bombaatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı maksadıyla hazırlanmış 4 tüp, 1 telsiz şarj cihazı, silah bakım malzemesi, 3 gaz maskesi, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 pusula, 1 dürbün, çok miktarda ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.







Silopi'de ayrıca, YDG-H gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir iş birlikçi yakalanarak gözaltına alındı.







Bu arada yakalanan bazı teröristlerin etek giyerek ve örtünerek kaçmaya çalıştığı öğrenildi.