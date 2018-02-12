TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 24. gün. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün harekatta 2 köyün daha teröristlerden temizlendiği açıklanmıştı. Son olarak verilen rakamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1369 olarak belirtildi.

15 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 369 OLDU

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, bölgeden elde edilen bilgilere göre dün 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Böylece, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 oldu.

Kaynak: haberinburada