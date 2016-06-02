

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e ait 2 hedefin, sınırdaki Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla vurulduğunu açıkladı. IŞİD'e ait 1 cephaneliğin havaya uçurulduğu, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.







Askeri kaynaklar, 01 Haziran 2016 tarihinde Eş Şeyh Yakup ve Yahmul Bölgelerinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait iki hedefe, sınırda konuşlu FIRTINA obüsleri ve Sakarya ÇNRA'lar ile atışı yapıldığını kaydetti.







Yapılan atışlar ve hava harekatları neticesinde; 5 IŞİD terör örgütü mensubunun öldürüldüğü, IŞİD'e ait cephanelik olarak kullanılan bir binanın imha edildiği bildirildi.