

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla amonyum nitrata el konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Lice ilçesi kuzey ve güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek ve imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, zırhlı araçlar desteğinde, askeri birlikler, jandarma, emniyet ve Geçici Köy Korucuları'ndan (GKK) oluşan güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla 23 Haziran 2016 tarihinde başlayan 'Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik Operasyonu' kapsamında, 24 Haziran 2016 tarihinde icra edilen arazi ve arama taraması esnasında;







Lice ilçesi Çağdaş köyü Kevrihaçki tepe bölgesinde kayalık alanda 3 farklı noktada gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen 177 çuval içerisinde toplam 8 kilo 850 gram amonyum nitrat; Lice ilçesi sağlık köyü Hamzabey mezrası yakınlarında dere yatağında 2 farklı noktada gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen 23 çuval içerisinde toplam 1 kilo 150 gram amonyum nitrat ve Lice ilçesi Sağlık köyü Hamzabey mezrası yakınlarında dere yatağında bidon içerisinde gömülü vaziyette 29 çift bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı ayakkabı ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen amonyum nitratlara ve giyim malzemelerine el konulmuş olup, olay ile ilgili olarak şüpheli ve şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.