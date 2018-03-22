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Tsk Paylaştı! İşte Terör Örgütünün İmha Edilen Eğitim Kampı
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TSK PAYLAŞTI! İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İMHA EDİLEN EĞİTİM KAMPI


TSK paylaştı! İşte terör örgütünün imha edilen eğitim kampı
Tarih : 22 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Tsk Paylaştı! İşte Terör Örgütünün İmha Edilen Eğitim Kampı(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatı ile imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini yayınladı.

İŞTE TSK'NIN PAYLAŞIMI

Görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaşan TSK, mesajında şunları yazdı:

"Afrin'de terör izleri bir bir siliniyor. Afrin Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatı ile imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezi"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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