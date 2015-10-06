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TSK: MİG-29 TİPİ UÇAĞIN TACİZİ 4 BUÇUK DAKİKA SÜRDÜ


TSK: MİG-29 TİPİ UÇAĞIN TACİZİ 4 BUÇUK DAKİKA SÜRDÜ
Tarih : 06 Ekim 2015, 16:32
Puan Ver : Tsk: Mig-29 Tipi Uçağın Tacizi 4 Buçuk Dakika Sürdü(0/10)


Rus savaş uçaklarının Suriye sınırında yaptığı sınır ihlalinin ardından dün de Türk savaş uçakları Suriye sınırında devriye uçuşu sırasında taciz edildi.



Genelkurmay Başkanlığı, basın açıklamasında 5 Ekim'de 8 savaş uçağıyla Suriye sınırında devriye uçuşu yapıldığını, bu uçuşlar sırasında Türk F-16'larının "milliyeti tespit edilemeyen" 1 Mig-29 savaş uçağının yanısıra, Suriye'de konuşlu SA (surface to air-karadan havaya)  füze sistemi tarafından taciz edildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:



"Sekiz adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, uçaklarımıza; Milliyeti tespit edilemeyen MIG-29 uçağı tarafından radar kilidini muhafaza ederek toplam 4 dakika 30 saniye süre ile Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam 4 dakika 15 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur."



Dün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da  bir Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilmişti.  Açıklamada şu bilgiler verilmişti: 



"Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı  3 Ekim saat 12.08'de Yayladağı/Hatay bölgesinin güneyinde hava sahamızı ihlal etmiştir. Bölgede devriye uçuşu yapan iki F-16 uçağımız tarafından önlemede bulunulması üzerine Rus uçağı Türk hava sahasını Suriye'ye geçerek terk etmiştir."








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