TSK, KUZEY IRAK'TAKİ PKK'LILARA BOMBA YAĞDIRDI, 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. TSK, Kuzey Irak'taki PKK unsurlarına bomba yağdırdı.
"HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam dört silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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