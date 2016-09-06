

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada,"05 Eylül 2016 tarihinde 22:48-22:55 saatleri arasında Irak kuzeyi Metina bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen dört hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. 05 Eylül 2016 tarihinde 22:29-00:53 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen sekiz hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.