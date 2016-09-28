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TSK: KUZEY IRAK'TA 10 HEDEF İMHA EDİLDİ


TSK: KUZEY IRAK'TA 10 HEDEF İMHA EDİLDİ
Tarih : 28 Eylül 2016, 11:33
Puan Ver : Tsk: Kuzey Irak'ta 10 Hedef İmha Edildi(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve  Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait,  aralarında sığınak ve malzeme deposunun da bulunduğu 10 hedef imha edildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri  Komutanlığınca dün 19.02-20.22 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara  bölgelerine hava harekatı düzenlendi.








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