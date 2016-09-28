TSK: KUZEY IRAK'TA 10 HEDEF İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait, aralarında sığınak ve malzeme deposunun da bulunduğu 10 hedef imha edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca dün 19.02-20.22 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
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