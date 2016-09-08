TSK'nın Çukurca'yı teröristlerden temizlemeye yönelik operasyonu, Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerinde DAEŞ, Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde ise PKK'ya karşı olası bir sınır ötesi harekat öncesi tedbir olarak yorumlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta Çukurca olmak üzere PKK'nın Tunceli-Hakkari arasında üs olarak kullandığı dağlık alanlarda sürdürdüğü temizlik operesyonu, askeri uzmanlar tarafından ‘bölücü örgütün Kuzey Irak'ın Kandil bölgesindeki düzenlenecek harekat öncesi ‘arkadan vurulmaya” karşı bir tedbir olarak değerlendirdi.