

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınma alanları ile ikmal noktaları, hava operasyonuyla vuruldu.







Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde önemli yurt içi olaylara yönelik açıklama yapıldı.







Buna göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınma alanları ile ikmal noktaları, düzenlenen hava operasyonuyla tam isabetle imha edildi.







Dün gece 23.00-02.00 saatlerinde gerçekleştirilen operasyona, 12 F-16 ve 10 F-4 2020 savaş uçağı katıldı, 23 hedef tam isabetle vuruldu.







Ayrıca dün Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar ile silah mevzileri düzenlenen hava harekatı ile imha edildi. Kars'ta yapılan operasyonda ise dört ayrı sığınakta teröristlere ait çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.