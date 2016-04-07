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TSK IŞİD MEVZİLERİNİ VURUYOR


TSK IŞİD MEVZİLERİNİ VURUYOR
Tarih : 07 Nisan 2016, 13:14
Puan Ver : Tsk Işid Mevzilerini Vuruyor(5/10)7


Sabah saatlerinde Suriye'den atılan iki roketin Kilis kent merkezine düşmesi ve bir kişinin yaralanmasının ardından TSK, IŞİD mevzilerini ateş altına aldı.

Bugün sabah saatlerinde Suriye'den atılan iki roketin birinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir sokağa, diğerinin ise Zeytinli Mahallesi'nde bir eve düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Roketin düştüğü okula çok yakın olan Kartalbey İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar, bir anda patlama sesi duyduklarını ifade ederek, “Korkudan sınıflarımız koştuk. Korku ve heyecan içerisindeyiz. Velilerimiz okula gelerek bizi aldılar. Çok korktuk herkes sınıflara koştu. Öğretmenlerimiz bizleri dışarı bırakmadı, velilerimiz bizi okuldan aldı, ama çok korktuk" dedi.








Etiketler: Tsk  Işid  Mevzilerini  Vuruyor    haber

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