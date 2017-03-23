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TSK: IRAK'TAN TÜRKİYE'YE YASADIŞI GİRMEYE ÇALIŞAN 4 TERÖRİST YAKALANDI


TSK: IRAK'TAN TÜRKİYE'YE YASADIŞI GİRMEYE ÇALIŞAN 4 TERÖRİST YAKALANDI
Tarih : 23 Mart 2017, 16:55
Puan Ver : Tsk: Irak'tan Türkiye'ye Yasadışı Girmeye Çalışan 4 Terörist Yakalandı(8/10)9


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Teröristlerin üzerinde yapılan arama sonucu, tıraş köpüğü, şampuan kutusu gibi kapların içine tuzaklanmış 3 adet EYP düzeneği, Sözde "Şehit Özgür Zamanlayıcı Devresi" başlıklı, el yapımı patlayıcı düzenek talimatı,3 adet USB harici bellek, 1 adet SD, bir adet mikro SD kart, 4 adet telefonun ele geçirildiği belirtildi. TSK'nın bölgede yaptığı arama sonucu ise araziye terk edilmiş vaziyette, 30 kg Alüminyum tozu,10 kg RDX, 6 adet elektrikli fünyenin ele geçirildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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