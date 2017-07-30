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TSK Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar

TSK INSTAGRAM'DA HESAP AÇTI! İŞTE İLK PAYLAŞIMLAR

TSK, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla hesap açtı. "Korkusuzdur dağların efesi, titretir komandonun sesi" paylaşımı tüylerinizi diken diken edecek.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.

346 İÇERİK, 36 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

İşte paylaşımlardan bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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