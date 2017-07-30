TSK INSTAGRAM'DA HESAP AÇTI! İŞTE İLK PAYLAŞIMLAR
TSK, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla hesap açtı. "Korkusuzdur dağların efesi, titretir komandonun sesi" paylaşımı tüylerinizi diken diken edecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.
PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ
Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.
346 İÇERİK, 36 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
İşte paylaşımlardan bazıları:
Kaynak: haberinburada
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