Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.

346 İÇERİK, 36 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

İşte paylaşımlardan bazıları:

Kaynak: haberinburada