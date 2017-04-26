

TSK'dan yapılan açıklama:



"26 Nisan 2017 tarihinde saat 09:00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulmuştur. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, karakolun bazı yerlerinde hasar oluşmuştur. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur.



Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulmuş; Karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, hasar oluşmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."











kaynak:sabah