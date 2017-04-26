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tsk: iki hudut karakoluna havan saldırısı düzenlendi

TSK: İKİ HUDUT KARAKOLUNA HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ

TSK'dan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bölgeden iki hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı bildirildi.

Tarih : 26 Nisan 2017, 15:41
Puan Ver : Tsk: İki Hudut Karakoluna Havan Saldırısı Düzenlendi(7/10)9




TSK'dan yapılan açıklama:



"26 Nisan 2017 tarihinde saat 09:00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulmuştur. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, karakolun bazı yerlerinde hasar oluşmuştur. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur.



Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulmuş; Karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, hasar oluşmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."



 



 



kaynak:sabah










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