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TSK, İdlib'de İkinci Gözlem Noktası Kuruyor! Helikopterlerden Uyarı Broşürleri Atılıyor

TSK, İDLİB'DE İKİNCİ GÖZLEM NOKTASI KURUYOR! HELİKOPTERLERDEN UYARI BROŞÜRLERİ ATILIYOR

TSK, İdlib'de ikinci gözlem noktası oluşturmak için Afrin sınırındaki Kafr Bassin köyünü inceledi. Türk helikopterler sivillere, operasyonla ilgili yüzlerce uyarı broşürü atıyor.

Tarih : 23 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Tsk, İdlib'de İkinci Gözlem Noktası Kuruyor! Helikopterlerden Uyarı Broşürleri Atılıyor(7/10)3

İdlib'de iki hafta önce TSK tarafından '1 Numaralı Gözlem Noktası'nın oluşturulmasının ardından TSK'nın İdlib planı dahilinde yeni kontrol noktaları oluşturma çalışmaları devam ediyor. TSK heyetinin önceki gün '2 Numaralı Gözlem Noktası'nı oluşturmak için Halep kuzeybatısındaki Kafr Bassin köyünde incelemelerde bulunduğu öğrenildi. TSK heyetinin terör örgütü PKK'nın Suriye Kolu YPG'nin kontrolü altındaki Afrin ile İdlib sınırında bulunan Şeyh Akil Dağı'nı ziyaret ettiği de belirtiliyor.

TSK, YÜKSEK TEPELERE KONUŞLANIYOR

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları özellikle bölgeyi kontrol altında tutan Şeyh Bereket Tepesi ve Şey Akil Tepesi gibi yüksek noktalara konuşlanıyor. Yerel kaynaklar TSK'nın ilk etapta 8 gözlem noktası için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Astana'da yapılan anlaşmaya göre TSK, İdlib'de 6 ay boyunca 14 ayrı noktada görev yapacak.

HELİKOPTERLERDEN UYARI BROŞÜRLERİ ATILIYOR

Terör örgütüne yakın yayın organları TSK'ya ait helikopterlerin YPG işgali altındaki Minnag ve Maranaz'da uçuş yaptığını ve köylerde ikamet eden sivillere başlaması beklenen Afrin operasyonu ile ilgili yüzlerce uyarı broşürü atıldığını iddia etti. (Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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