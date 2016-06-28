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TSK: HEM PKK HEM IŞİD VURULDU


TSK: HEM PKK HEM IŞİD VURULDU
Tarih : 28 Haziran 2016, 10:05
Puan Ver : Tsk: Hem Pkk Hem Işid Vuruldu(6/10)8


TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2016 tarihinde 13.04-15.06 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen yedi hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaklar) ateş altına alınarak imha edildi. Hasar ve zayiat tespiti devam ettiği belirtilirken görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



IŞİD HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ



27 Haziran 2016 tarihinde Suriye Kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD  Terör Örgütüne ait silah, mevzii, katyuşa ve havan silahlarından oluşan 35 hedef TSK tarafından yapılan Fırtına obüsü ve ÇNRA atışları ile Koalisyon uçakları tarafından yapılan 9 Hava harekâtı sonucunda imha edildi.



Yapılan atışlarda ilk tespitlere göre en az 19 DEAŞ Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken iki savunma mevzii ve üzerinde silah monteli bir araç imha edildi.








Etiketler: Tsk  Hem  Pkk  Hem  Işid  Vuruldu    haber

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