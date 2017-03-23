TSK HAREKETE GEÇTİ! İKU'LAR SİLAHLANIYOR
TSK'nın uzun yıllardır havadan keşif ve gözetlemesinin en önemli unsuru olan İKU'lar silahlanıyor.
Artık İKU'lar hem havadan keşif ve gözetleme yapacak hem de tespit edilen teröristleri ve diğer hareketli hedefleri anında imha edecek. Teröristin ayak izinden gizlendiği mağarayı dahi tespit edebilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uzun yıllardır havadan keşif ve gözetlemesinin en önemli silahı olan İnsanlı Keşif Uçağı da (İKU) silahlanıyor. TSK'nın emrindeki İKU'lar, havadan 50 kilometre uzaklıktaki her türlü terörist faliyeti tespit ederek, keşif ve gözetleme yapabiliyor. Aynı zamanda herhangi bir bölgenin güvenliğini de havadan sağlayabiliyor. Arazide kara birliklerinin bir operasyon sırasında İKU'dan gelen canlı görüntülere göre hareket etmelerini sağlıyor. Böylelikle operasyonel başarıyı önemli oranda arttırıyor.
kaynak:haber7
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