Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'ye askeri malzeme taşıyan bir konvoyu havadan vurdu.

KONVOYDAKİLERİN ESAD GÜÇLERİ OLDUĞU İDDİASI VAR

TSK, resmi twitter hesabından paylaştığı video için "Afrin'e Silah ve Mühimmat Taşıyan Terör Örgütü Konvoyunun Vurulması" notunu düştü.

Bu konvoydakilerin, YPG'ye silah taşıyan Esad Rejimi'ne bağlı milis güçlerinin olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada