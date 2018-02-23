TSK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI! MEHMETÇİK TERÖR KONVOYUNU BÖYLE VURMUŞ
Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'ye askeri malzeme taşıyan bir konvoyu havadan vurdu.
KONVOYDAKİLERİN ESAD GÜÇLERİ OLDUĞU İDDİASI VAR
TSK, resmi twitter hesabından paylaştığı video için "Afrin'e Silah ve Mühimmat Taşıyan Terör Örgütü Konvoyunun Vurulması" notunu düştü.
Bu konvoydakilerin, YPG'ye silah taşıyan Esad Rejimi'ne bağlı milis güçlerinin olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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