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TSK GARA BÖLGESİNİ VURDU


TSK GARA BÖLGESİNİ VURDU
Tarih : 20 Mayıs 2016, 14:41
Puan Ver : Tsk Gara Bölgesini Vurdu(8/10)7


Savaş uçakları; alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bugün 10:00-12-00 saatleri arasında Gara bölgesine hava taarruzunda bulundu. Hava harekatıyla bölgede tespit edilen ağaç altındaki barınma alanları ve içerisinde treörist barınan iki mağara akıllı mühimmatlarla ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmaları devam ediyor.



Dün de, 10:00-11-15 saatleri arasında Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerindeki PKK hedeflerine F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Operasyon ile bölgede tespit edilen mühimmat deposu, ağaç altındaki barınma alanları ve 3 doçka mevzii ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmaları devam ediyor.








Etiketler: Tsk  Gara  Bölgesini  Vurdu    haber

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