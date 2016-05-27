

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden itibaren Azez ve kırsalındaki Türkmen köylerine saldırı başlatan terör örgütü DAEŞ, 13 Suriyeli'yi yaraladı. Yaralılar ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



12 Suriyeli'nin tedavisi ise sürüyor. Gece saatlerinden itibaren sınır karakollarında konuşlu bulunan Fırtına Obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ mevzileri vuruldu.



Atılan top atışları kent merkezinden duyulurken, DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında Türkiye sınırına 15 kilometre mesafede yer yer çatışmalar sürüyor. DAEŞ'in bazı köyleri ele geçirdiği, saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.