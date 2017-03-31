Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlandığını ve yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü açıkladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle; "BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız kapsamında, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden DEAŞ Terör Örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtının bu safhası başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir."







kaynak:sabah