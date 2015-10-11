

Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Irak'a hava operasyonu düzenlendiğini ayrıca Suriye tarafından Türk jetlerine tacizde bulunulduğunu duyurdu.







TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:







Irak Kuzeyi Metina ve Zap bölgelerinde Bölücü Terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen üç ayrı barınma alanındaki sığınak ve silah mevzileri icra edilen hava harekatı ile imha edilmiştir.







TSK ayrınca sün Türk jetlerine Suriye tarafından tacizde bulunulduğunu açıkladı:







12 adet F-16 ile Türkiye -Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, üç adet F-16 uçağımıza, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından iki dakika; Suriye'ye ait bir adet SU-22 ve bir adet SU-24 uçağı tarafından ise 35 saniye olmak üzere toplam iki dakika 35 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur.