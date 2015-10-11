O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TSK: F-16'LAR SA FÜZELERİ İLE TACİZ EDİLDİ


TSK: F-16'LAR SA FÜZELERİ İLE TACİZ EDİLDİ
Tarih : 11 Ekim 2015, 14:29
Puan Ver : Tsk: F-16'lar Sa Füzeleri İle Taciz Edildi(0/10)


Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Irak'a hava operasyonu düzenlendiğini ayrıca Suriye tarafından Türk jetlerine tacizde bulunulduğunu duyurdu.



TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Irak Kuzeyi Metina ve Zap bölgelerinde Bölücü Terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen üç ayrı barınma alanındaki sığınak ve silah mevzileri icra edilen hava harekatı ile imha edilmiştir.



TSK ayrınca sün Türk jetlerine Suriye tarafından tacizde bulunulduğunu açıkladı:



12 adet F-16 ile Türkiye -Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, üç adet F-16 uçağımıza, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından iki dakika; Suriye'ye ait bir adet SU-22 ve bir adet SU-24 uçağı tarafından ise 35 saniye olmak üzere toplam iki dakika 35 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur.








Etiketler: Tsk  F-16  Lar  Sa  Füzeleri  İle  Taciz  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER