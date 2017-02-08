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El Bab'da Kritik Tepelere Ele Geçirildi

tsk: el bab'da kritik tepeler ele geçirildi

TSK: EL BAB'DA KRİTİK TEPELER ELE GEÇİRİLDİ

58 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Tarih : 08 Şubat 2017, 12:46
Puan Ver : Tsk: El Bab'da Kritik Tepeler Ele Geçirildi(10/10)11


TSK'dan yaplan açıklamaya göre, El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.



 



kaynak:habertürk








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