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tsk: el bab'da 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

TSK: EL BAB'DA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 6 ASKER YARALANDI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan TSK askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 12:34
Puan Ver : Tsk: El Bab'da 1 Asker Şehit Oldu, 6 Asker Yaralandı(8/10)10


Fırat Kalkanı Harakatı kapsamında Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerine saldırı düzenlendi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bombalı araçla yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu. Saldırıda 6 asker yaralandı.



El Bab'a düzenlenen hava harekatında ise ilk belirlemelere göre DAEŞ üyesi 23 terörist öldürüldü.



 



kaynak:ntv








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