Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan TSK askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.



Fırat Kalkanı Harakatı kapsamında Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerine saldırı düzenlendi.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bombalı araçla yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu. Saldırıda 6 asker yaralandı.







El Bab'a düzenlenen hava harekatında ise ilk belirlemelere göre DAEŞ üyesi 23 terörist öldürüldü.







kaynak:ntv