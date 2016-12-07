TSK: EL BAB'DA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 6 ASKER YARALANDI
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan TSK askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
Fırat Kalkanı Harakatı kapsamında Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerine saldırı düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bombalı araçla yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu. Saldırıda 6 asker yaralandı.
El Bab'a düzenlenen hava harekatında ise ilk belirlemelere göre DAEŞ üyesi 23 terörist öldürüldü.
kaynak:ntv
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