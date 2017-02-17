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tsk: el bab bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlandı

TSK: EL BAB BÖLGESİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "TSK; Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte" ifadelerine yer verildi

Tarih : 17 Şubat 2017, 11:05
Puan Ver : Tsk: El Bab Bölgesinde Büyük Ölçüde Kontrol Sağlandı(10/10)10


Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki El Bab operasyonu için, "Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve kararlı mücadelesiyle El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekâtta sona yaklaşılmış olup DEAŞ terör örgütünün direnci büyük ölçüde kırılmıştır" denildi.



TSK'dan yapılan haftalık bilgi notunda 9-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu “Fırat Kalkanı Harekâtı”na 177'nci gününde (16 Şubat 2017) devam etmektedir.



 



 



kaynak:habertürk








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