TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki 5 bin kadına polislik eğitimi verdi. Başarılı olan 90 kadın, yemin ederek göreve başladı.

TSK tarafından verilen polislik eğitiminde başarı gösteren 90 Suriyeli kadın, yemin ederek göreve başladı. Türk komutanlardan eğitim alan Suriyeli kadınlar, terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde asayişi sağlayacak.

SURİYELİ KADINALARA POLİSLİK EĞİTİMİ

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki terör örgütlerine ağır darbeler vurdu. Türkiye, teröristlerden kaçmak için vatanlarını terk eden ancak Fırat Kalkanı ile örgütlerden temizlenen vatanlarına dönen Suriyeliler için de çalışmalarını sürdürdü. TSK, ilk etapta yaklaşık 5 bin Suriyeli polise eğitim verdi. Ardından Suriye Polis Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Komutanlığında ilk kez Suriyeli kadınlara polislik eğitimi verildi.

90 KADIN POLİS YEMİN TÖRENİNE KATILDI

Eğitimde başarılı olan 90 kadın, Fırat Kalkanı bölgesinde huzuru sağlayacak. Suriyeli kadınlar, Türk komutanlardan eğitim aldı. Suriyeli kadınlara, protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele eğitimleri verildi. 90 kadın polis, dün yemin töreni ile resmen göreve başladı.

Kaynak: haberinburada