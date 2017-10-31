Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

TSK Duyurdu: Org. Akar, Komutanlarla Birlikte Diyarbakır'da İnceleme Yapıyor

TSK DUYURDU: ORG. AKAR, KOMUTANLARLA BİRLİKTE DİYARBAKIR'DA İNCELEME YAPIYOR

Genelkurmay Başkanı Org. Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve inceleme yapıyor.

Tarih : 31 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Tsk Duyurdu: Org. Akar, Komutanlarla Birlikte Diyarbakır'da İnceleme Yapıyor(6/10)2

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

VALİYİ ZİYARET ETTİ

Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti. Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret etti.

KOMUTANLARLA DENETLEMEDE

Orgeneral Akar'a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Duyurdu  Org  Akar  Komutanlarla  Birlikte  Diyarbakır  Da  İnceleme  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER