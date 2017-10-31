Genelkurmay Başkanı Org. Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve inceleme yapıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

VALİYİ ZİYARET ETTİ

Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti. Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret etti.

KOMUTANLARLA DENETLEMEDE

Orgeneral Akar'a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.

Kaynak: haberinburada