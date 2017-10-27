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TSK Duyurdu: İdlib'e 2 Numaralı Gözlem Noktası 23 Ekim'de Kuruldu

TSK DUYURDU: İDLİB'E 2 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI 23 EKİM'DE KURULDU

TSK, İdlib operasyonu için 2 numaralı gözlem noktasının 23 Ekim'de kurulduğunu duyurdu.

Tarih : 27 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Tsk Duyurdu: İdlib'e 2 Numaralı Gözlem Noktası 23 Ekim'de Kuruldu(8/10)4

İdlib'de devam eden operasyona ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasının tesis edildiği aktarıldı.

2 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI 23 EKİM'DE KURULDU

Astana Süreci kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, TSK unsurlarının tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığı, 13 Ekim tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis ettiği aktarıldı.

TSK GÖREVİNİ ANGAJMAN KURALLARI İÇİNDE SÜRDÜRÜYOR

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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