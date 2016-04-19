

Genelkurmay Başkanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:







“ Mardin/Nusaybin'de devam eden operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş. 2 tabanca, 18 el bombası, 1850 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 120 adet M-16 fişeği ele geçirilmiş, 12 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







Şırnak'ta devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, 14 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







Hakkari / Yüksekova'da devam eden operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 RPG-7 roketatar, 12 roketatar mühimmatı, üç Biksi makineli tüfeği, beş Kaleşnikof piyade tüfeği, yedi tabanca, dört av tüfeği, bir LAW silahı, sekiz el bombası, 13 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, bir telsiz, 16 gaz maskesi, iki ton Kaçak yakıt ve 305.000 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







Silopi'de devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.







Bingöl / Genç'te icra edilen operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir geçici köy korucusu yaralanmış, bölgede yapılan arama esnasında tespit edilen iki sığınakta, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.







Siirt'te icra edilen operasyonda tespit edilen mağara ve sığınakta çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.







Van/Çaldıran'da yapılan operasyonda, 2 bin 50 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, bir iş birlikçi yakalanarak gözaltına alınmıştır.







Hakkâri'de bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.







Şanlıurfa/Ceylanpınar'da PKK/PYD terör örgütüne katılmak için, yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan dört terörist yakalanmıştır.”