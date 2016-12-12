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tsk dün gece bu açıklamayı geçti

TSK DÜN GECE BU AÇIKLAMAYI GEÇTİ

TSK dün gece yaptığı açıklamada, teröristle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 10:40
Puan Ver : Tsk Dün Gece Bu Açıklamayı Geçti(5/10)2


 TSK açıklaması şöyle devam etti:



"Ülkemizin ve Milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri; Jandarma, Polis ve Güvenlik Korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir."



 



kaynak:sabah








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