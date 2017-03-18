

Tunceli'de merkez, Nazimiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.



Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.







kaynak:haber7