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TSK DEAŞ'I KARADAN VURDU: 93 HEDEF YOK EDİLDİ


TSK DEAŞ'I KARADAN VURDU: 93 HEDEF YOK EDİLDİ
Tarih : 22 Kasım 2016, 10:32
Puan Ver : Tsk Deaş'ı Karadan Vurdu: 93 Hedef Yok Edildi(8/10)10


Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 93 merkezi, karadan ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 91 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 93 merkezi karadan hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ'tan temizlenen 1800 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapıldı. Gün içerisindeki çatışmalarda ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 1 askeri yaralandı.



 



kaynak:yenişafak








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