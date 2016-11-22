TSK DEAŞ'I KARADAN VURDU: 93 HEDEF YOK EDİLDİ
Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 93 merkezi, karadan ateş altına alınarak imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 91 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 93 merkezi karadan hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ'tan temizlenen 1800 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapıldı. Gün içerisindeki çatışmalarda ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 1 askeri yaralandı.
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar