

TSK'dan 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, TSK bünyesine yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimlerinin TSK'nın kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun verdiği tepki, emniyet mensuplarının gösterdiği kararlılık ile hainlerin amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Yapılan hain girişimin engellenmesindeki en büyük rolün ise yüce millete ait olduğu kaydedildi.



Genelkurmay 5 madde halindeki açıklaması şöyle:



15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında verdiği tepki ve kahraman Emniyet mensuplarımızın da bu konuda göstermiş olduğu kararlılık ile reddedilmiş ve hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir.







Darbe girişimi başladıktan hemen sonra olayı duyan kadirşinas halkımız kendi bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek evlatlarını korumak ve demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi engellemek maksadıyla sokaklara çıkmış ve bu hainlere gereken en güzel ve en büyük dersi vermiştir. Yapılan hain girişimin engellenmesindeki en büyük rol yüce milletimizindir.



İllegal yapılanma mensubu darbeciler şu an itibariyle etkisiz hale getirilmiş olup hukuk sistemi içerisinde hakkettikleri en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.







Bu darbe girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, kahraman emniyet mensuplarımıza ve içerisinde çok sayıda gencimizin de bulunduğu kadirşinas milletimizin kahraman evlatlarına Yüce Allah'tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetleri Devletimizin ve yüce Milletimizin emrinde, görevinin başındadır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.