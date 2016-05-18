

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, 16 ve 17 Mayıs'ta, Dağlıca ve Kuzey Irak'ta tespit edilen hedeflerin vurulduğunu, 10 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.







TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"16 Mayıs 2016 günü Hakkari ili Dağlıca ilçesi kırsalında, İşange Tepe bölgesinde bölücü terör örgütüne ait havan mevziisi Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca vurularak imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 17 Mayıs 2016 tarihinde saat 21: 00-21: 10 saatleri arasında eş zamanlı olarak Dağlıca kırsalında ve Avaşin / Basyan bölgesinde tespit edilen anlık hedeflere yönelik hava taarruzları icra edilmiş, hedefler tam isabetle imha edilmiştir. Teröristlerin kayıplarına yönelik keşif faaliyeti devam etmektedir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."







"16 ve 17 Mayıs 2016 tarihlerinde Dağlıca (Gevana Kurki Tepe bölgesi)'nde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yapılan operasyonda, sırasıyla (16 Mayıs) 7 BTÖ mensubu terörist silahları ile birlikte gizlendikleri mağaraya yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında bulunan bir Doçka ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir."







"17 Mayıs 2016 tarihinde yine aynı bölgede sürdürülen operasyonlarda, başka bir mağarada saklanan 3 BTÖ mensubu terörist ki, bunlardan biri keskin nişancı kadın terörist, diğer ikisi ise uzun süredir kırsalda faaliyet gösteren teröristler silahları ile beraber ölü olarak ele geçirilmişlerdir. (1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi Mtf., 1 adet kaleşnikof, 1 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi). Mağaranın büyüklüğüne ve ele geçen yaşam malzemesinin büyük miktar oluşuna bakıldığında, diğer teröristlerin de zaman zaman burada kaldıkları değerlendirilmektedir."