

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonlarda, bu sabah PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.







Genelkurmay, Cizre'deki çatışmada 11 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, ilçedeki operasyonlarda toplam 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.