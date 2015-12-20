O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TSK: CİZRE'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU


TSK: CİZRE'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 20 Aralık 2015, 13:17
Puan Ver : Tsk: Cizre'de 1 Asker Şehit Oldu(9/10)7


Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonlarda, bu sabah PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



Genelkurmay, Cizre'deki çatışmada 11 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, ilçedeki operasyonlarda toplam 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.








Etiketler: Tsk  Cizre  De  1  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER