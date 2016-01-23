

Açıklamada ayrıca Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada; Şırnak ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının Cizre'de 429 ve Sur'da 115 olduğu belirtildi.







Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 22 Ocak gününe ait bilgiler şöyle:







* Şırnak / Cizre'de devam eden operasyonda; 17 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 429'dur.), 22 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, iki adet Kaleşnikof piyade tüfeği, silahlara ait sekiz adet şarjör ve 69 adet fişek, bir adet roketatar, üç adet tabanca, bir adet LAW silahı, dokuz adet av tüfeği ve silahlara ait 411 adet fişek, beş adet el bombası, dokuz adet telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak maksadıyla hazırlanmış 533 kg amonyum nitrat, çok sayıda elektrik malzemesi, infilaklı fitil, 200 adet elektrikli ateşleme tertibatı, 14 adet tüp, çok sayıda ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.







* Diyarbakır / Sur'da devam eden operasyonda; üç bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 115'tir.), üç adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







* Hakkari / Çukurca'da, hudut birliğine silahlı saldırıda bulunan iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.







* Siirt / Şirvan'da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen beş iş birlikçi şahıs vatandaşların ihbarı sonucunda yakalanarak göz altına alınmış, evlerinde yapılan aramada; bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, silaha ait dört adet şarjör ve 102 adet fişek, üç adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 61 adet fişek, iki adet ruhsatsız tabanca, silahlara ait iki adet şarjör ve 75 adet fişek, 106 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 40 cm uzunluğunda saniyeli fitil ve 20 m elektrik kablosu, beş adet el dürbünü, bir adet kasatura ele geçirilmiştir.







* Ağrı / Eleşkirt'te, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan üç iş birlikçi şahıs yakalanarak göz altına alınmış, iki adet av tüfeği, silahlara ait 30 adet fişek, muhtelif örgütsel doküman ve elektronik malzeme (bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir bellek, cd) ele geçirilmiştir.







* Şırnak / Silopi'de, Irak Kuzeyi barınma alanlarından kaçan bir bölücü terör örgütü mensubu terörist, güvenlik güçlerine teslim olmuştur.