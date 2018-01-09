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TSK, ÇAYKUR'dan 180 Ton Çay Temin Edecek

TSK, ÇAYKUR'DAN 180 TON ÇAY TEMİN EDECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çay ve soğuk çay ihtiyacını karşılayacak ÇAYKUR, bu yıl alınan ilk siparişle birliklere 180 ton çay teslim edecek.

Tarih : 09 Ocak 2018, 14:10
Puan Ver : Tsk, Çaykur'dan 180 Ton Çay Temin Edecek(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çay ve soğuk çay ihtiyacını karşılayacak ÇAYKUR, bu yıl alınan ilk siparişle birliklere 180 ton çay teslim edecek. Soğuk çay için talep miktarının belirlenmesi bekleniyor.

25 MİLYON LİRALIK ÇAY VE SOĞUK ÇAY TEMİN EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "gıda maddeleri tedariki"ne ilişkin protokol imzaladı.TSK, protokol kapsamında ÇAYKUR'dan yaklaşık 25 milyon liralık çay ve soğuk çay temin edecek.

AA muhabirinin ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mili Savunma Bakanlıgˆına ilk siparişler çerçevesinde 180 ton çay teslim edilecek. Soğuk çay için siparişlerin belirlenmesi bekleniyor.

"İLAVE TEDBİRE İHTİYAÇ YOK"

ÇAYKUR'un her ilde bayilikleri bulunduğundan tedarik süreçlerinde herhangi bir ilave tedbire ihtiyaç duyulmadığı, çay üreticilerinin de söz konusu protokol kapsamında kurumdan alım yapılacak olmasını olumlu karşıladığı belirtildi.

Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi kooperatiflerinden; zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden; kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi TARİŞ'ten; ayçiçek yağı Trakya Birlik'ten ve fındık Toprak Mahsülleri Ofisinden alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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