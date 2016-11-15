

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.







Karadağ sektöründe; karadan sağlanan ateş desteği, Muhalif unsurlardan oluşan bir Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından Hazvan meskûn mahallinde, 2'nci Komd. Tabur Görev Kuvveti 3'üncü Komd. Bl. Timi tarafından Şuvayhat Şadır ve Başgün meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerine devam ediği kaydedildi.







Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalifin şehit olduğu, 7 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edildi.







Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 205 meskûn mahalde (yaklaşık 1.680 km) kontrol sağladığı kaydedilerek







Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.







kaynak:milliyet