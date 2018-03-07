TSK, BM SÖZCÜSÜ'NÜN TWEET'İNİ PAYLAŞTI: PKK SİVİLLERE İZİN VERMİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in PYD/PKK'nın kastedildiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.
"SİVİLLERİN ŞEHRİ TERK ETMESİNE İZİN VERMİYOR"
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in PKK/YPG'yi kastettiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar