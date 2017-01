Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.







TSK, başlangıcından bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatında yaşanan gelişmeler ve terör örgütlerine yönelik son 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19-26 Ocak 2017 tarihleri arasında PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı.







12 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







Bu kapsamda Diyarbakır'ın Lice, Şırnak'ın Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Tunceli Bali Deresi, Bitlis Sini Deresi ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonların icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda 12 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, 27 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 37 adet piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 8 adet el bombası, 541 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği kaydedildi. Diyarbakır'ın Lice bölgesinde 16 sığınak, Bitlis'in Sini Deresi bölgesinde 14 sığınak, Tunceli'nin Bali Deresi ve Nazımiye bölgelerinde 31 sığınak, Batman'ın Hasankeyf bölgesinde 1 sığınak olmak üzere toplam 62 sığınak, barınak ve mağara, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel dokümanın bulunarak imha edildiği ve kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.







PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde ise 2 bin 184 kilogram kubar esrar, 2 bin 620 kilogram toz esrar ve 255 bin 370 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği ifade edildi. Hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 329 kişinin yakalandığı bilgisi verilerek, son 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda zayiatın bulunmadığı belirtildi.







TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunlar kaydedildi:







"Yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütü her gün yeni kayıplara uğratılmakta ve güç kaybetmektedir. Diyarbakır/Lice, Şırnak/Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Tunceli/Merkez Bali Deresi, Bitlis/Merkez Sini Deresi ve Ağrı/Doğubayazıt bölgelerinde icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur. Tespit edilen sığınaklar ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. Bu anlamda bölücü terör örgütü, lojistik açıdan da ağır darbe almıştır. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetleri önemli oranda engellenmiştir. Bu başarıların asıl yansımaları bahar aylarında görülecek; terör örgütü, yapmayı planladığı birçok hain eylemi gerçekleştirecek güç ve kabiliyeti yitirmiş olacaktır. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde bir hafta içinde toplam 5 bin 329 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutların korunması ve teröristle mücadele kapsamında ağır kış şartlarına aldırmadan, gece-gündüz operasyonlarına devam etmektedir."







228 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI







Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada ise, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi neticesinde Azaz-Cerablus arasında toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi. 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı kaydedilerek, "El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; tecrit harekatı sürdürülmekle beraber El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskûn mahalleri kontrol altına alınmıştır. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edilmektedir. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.







2 BİN 477 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekatına devam edildiği vurgulanarak, "Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam bin 332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 282 EYP ve 55 Mayın imha edilmiştir. 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alınarak DEAŞ terör örgütünün El Bab'tan sökülüp atılabilmesi amacıyla şehrin kuşatılması faaliyetlerine devam edilmiştir. Böylelikle terör örgütünün farklı bölgelerden takviye yapma gayretlerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.







Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise şu ifadelere yer verildi:







"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Hedefler sıralı karargâhlarda dikkatle analiz edilerek seçilmekte, belirlenen hedefler akıllı güdümlü mühimmat ile imha edilmektedir. TSK'nın bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için almış olduğu tedbirlerin uygulanmasına, harekatın müteakip dönemlerinde de istisnasız şekilde devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk milletinin emrinde, cennet vatanımızın güvenliği ve bekası için sarsılmaz iradesiyle 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla görev yapmaya ant içmiştir."







