Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

TSK: BEYTÜŞŞEBAP'TA 1 KİLO C-4 PATLAYICIYLA...


TSK: BEYTÜŞŞEBAP'TA 1 KİLO C-4 PATLAYICIYLA...
Tarih : 27 Nisan 2017, 12:24
Puan Ver : Tsk: Beytüşşebap'ta 1 Kilo C-4 Patlayıcıyla...(6/10)7


TSK'dan 26-27 Nisan tarihlerinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Mardin'in Derik İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 20 kilo amonyum nitratla hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 6 tüp ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Muş'un Hasköy İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında ise tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 1 akü, 4 tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 ton amonyum nitrat kullanılarak, hazırlanmış 19 el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi. Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 120 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tsk  Beytüşşebap  Ta  1  Kilo  C-4  Patlayıcıyla    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER