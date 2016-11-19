TSK AZ ÖNCE PAYLAŞTI! NET OLARAK GÖRÜLÜYOR
TÜRK Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu da bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
tehlikeli durumlar altında operasyon yürüttüğü paylaşıyan görüntülerde net olarak görülüyor..
TÜRK Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu da bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
tehlikeli durumlar altında operasyon yürüttüğü paylaşıyan görüntülerde net olarak görülüyor..
kaynak:milliyet
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