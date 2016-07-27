

Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan asker sayısı ile kullanılan askeri malzemelerle ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, TSK içerisinde yuvalanmış, büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristler (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça, kahpece gerçekleştirilen menfur darbe girişimine katılanlar ve kullandıkları devlet malı harp, silah, araç ve gereçlerin belirlendiği vurgulandı.







ASKER ELBİSESİ GİYMİŞ TERÖRİST SAYISI: 8 BİN 651







Açıklamada, "Yapılan incelemede milletimize, değerlerimize, yüce Meclisimiz başta olmak tüm kurumlarımıza asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristlerin (FETÖ) sayısının 8 bin 651 olduğu (bin 676'sı erbaş/er, bin 214'ü askeri öğrenci), bu sayının TSK personel mevcudunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği, dolayısıyla TSK'nın kahır ekseriyetinin bu hain girişime şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerinden de görülmektedir" denildi.