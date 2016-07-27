O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TSK 'ASKER ELBİSELİ TERÖRİSTLERİN SAYISINI' AÇIKLADI


TSK 'ASKER ELBİSELİ TERÖRİSTLERİN SAYISINI' AÇIKLADI
Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:23
Puan Ver : Tsk 'asker Elbiseli Teröristlerin Sayısını' Açıkladı(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan asker sayısı ile kullanılan askeri malzemelerle ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, TSK içerisinde yuvalanmış, büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristler (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça, kahpece gerçekleştirilen menfur darbe girişimine katılanlar ve kullandıkları devlet malı harp, silah, araç ve gereçlerin belirlendiği vurgulandı.



ASKER ELBİSESİ GİYMİŞ TERÖRİST SAYISI: 8 BİN 651



Açıklamada, "Yapılan incelemede milletimize, değerlerimize, yüce Meclisimiz başta olmak tüm kurumlarımıza asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristlerin (FETÖ) sayısının 8 bin 651 olduğu (bin 676'sı erbaş/er, bin 214'ü askeri öğrenci), bu sayının TSK personel mevcudunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği, dolayısıyla TSK'nın kahır ekseriyetinin bu hain girişime şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerinden de görülmektedir" denildi.








Etiketler: Tsk    Asker  Elbiseli  Teröristlerin  Sayısını    Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER