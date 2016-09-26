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tsk: anıtkabir'deki portatif oyun alanı kaldırılacak

TSK: ANITKABİR'DEKİ PORTATİF OYUN ALANI KALDIRILACAK

Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir Bakım Onarım Restorasyon Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, oybirliğiyle Anıtkabir'deki portatif oyun alanının kaldırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Tarih : 26 Eylül 2016, 09:49
Puan Ver : Tsk: Anıtkabir'deki Portatif Oyun Alanı Kaldırılacak(0/10)


TSK'dan Anıtkabir'de yapılan oyun alanına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oyun alanının Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin yoğun talepleri üzerine, Anıtkabir içerisinde bulunan Dinlenme-2 kafeteryanın yanına, Anıt bloğuna zarar vermeyeceği değerlendirilerek 23 Nisan 2016 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96'ncı Yıl Dönümünde bayram hediyesi olarak yapıldığı ifade edildi.



 








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