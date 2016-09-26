Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir Bakım Onarım Restorasyon Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, oybirliğiyle Anıtkabir'deki portatif oyun alanının kaldırılmasına karar verdiğini duyurdu.



TSK'dan Anıtkabir'de yapılan oyun alanına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oyun alanının Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin yoğun talepleri üzerine, Anıtkabir içerisinde bulunan Dinlenme-2 kafeteryanın yanına, Anıt bloğuna zarar vermeyeceği değerlendirilerek 23 Nisan 2016 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96'ncı Yıl Dönümünde bayram hediyesi olarak yapıldığı ifade edildi.







